10 Октября 2020
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Гимнастка Дина Аверина (2019) | Фото: EPA-EFE/Borislav Troshev

Российская гимнастка Аверина стала девятикратной чемпионкой мира

Российская спортсменка Дина Аверина одержала победу на чемпионате мира по художественной гимнастике в упражнении с мячом.

Спортсменка показала результат 23,500 балла. Второе место досталось её сестре-близняшке Арине Авериной, результат которой 23,050. Замкнула тройку сильнейших представительница Израиля Линой Ашрам (22,400).

Для 21-летней Дины победа стала девятой на первенствах планеты. Ранее на соревнованиях, которые в настоящее время проходят в Баку, Аверина также завоевала "бронзу" в упражнении с обручем.

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Российская гимнастка Аверина стала девятикратной чемпионкой мира

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Теги: Дина Аверина, художественная гимнастика, чемпионат мира



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