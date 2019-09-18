10 Октября 2020
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Происшествия Тюменская область
Предполагаемый налетчик на банк Открытие Тюемнь (2019) | Фото: vk.com/incident_tmn

В сети появилось фото предполагаемого грабителя, который унес из банка в Тюмени 1,2 млн

В соцсетях появилось фото предполагаемого налетчика на тюменский офис "Открытия", передает корреспондент Накануне.RU.
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Напомним, в 9.50 17 сентября областным силовикам сообщили, что неизвестный, угрожая предметом, похожим на пистолет, украл деньги из отделения банка, расположенного на Щербакова. Похищено 1,2 млн руб., принадлежащие банку, эти деньги застрахованы.

На фотографии видно, как злоумышленник, держа возле себя, судя по ее одежде, сотрудницу банка, угрожает кому-то оружием. Добавим, среди комментаторов нашлись те, кто сочувствует преступнику, полагая, что "он пошел "на дело" не от хорошей жизни". В пресс-службе областного управления МВД Накануне.RU сообщили, что продолжается розыск преступника.

Предполагаемый налетчик на банк Открытие Тюемнь(2019)|Фото: vk.com/incident_tmn

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В сети появилось фото предполагаемого грабителя, который унес из банка в Тюмени 1,2 млн

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Теги: Открытие, банк, кража



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Ранее 12.03.2020 14:00 Мск Налётчик на офис "Открытия" в Тюмени получил солидный срок в колонии строгого режима
Ранее 17.10.2019 11:29 Мск "Потратил на оплату долгов": опубликовано видео кражи из тюменского банка 1,2 миллиона
Ранее 23.09.2019 10:15 Мск В Тюмени арестован предполагаемый налетчик на банк, укравший 1,2 миллиона
Ранее 20.09.2019 08:37 Мск В Тюмени задержан предполагаемый налетчик, укравший у банка 1,2 млн

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Ранее 17.09.2019 10:29 Мск В Тюмени неизвестный, угрожая пистолетом, похитил из офиса банка "Открытие" 1,2 млн

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