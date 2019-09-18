В сети появилось фото предполагаемого грабителя, который унес из банка в Тюмени 1,2 млн

В соцсетях появилось фото предполагаемого налетчика на тюменский офис "Открытия", передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в 9.50 17 сентября областным силовикам сообщили, что неизвестный, угрожая предметом, похожим на пистолет, украл деньги из отделения банка, расположенного на Щербакова. Похищено 1,2 млн руб., принадлежащие банку, эти деньги застрахованы.

На фотографии видно, как злоумышленник, держа возле себя, судя по ее одежде, сотрудницу банка, угрожает кому-то оружием. Добавим, среди комментаторов нашлись те, кто сочувствует преступнику, полагая, что "он пошел "на дело" не от хорошей жизни". В пресс-службе областного управления МВД Накануне.RU сообщили, что продолжается розыск преступника.