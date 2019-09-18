10 Октября 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
крыса (2009) | Фото:fancyrat.ru

Пермские власти сообщили о начале дератизации

В Перми начались работы по дератизации города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Мероприятия по борьбе с грызунами в краевой столице пройдут до 15 октября. В обработке примут участие все муниципальные здания, производственные объекты, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан.

Кроме того, обрабатывать от грызунов будут и жилые дома, поэтому от ЖСК, организаций, управляющих компаний требуется перекрыть грызунам доступ в подвалы и к мусорным бакам. Также должен быть обеспечен своевременный вывоз мусора.

Все применяемые препараты сертифицированы, разрешены к применению и безопасны для людей и животных, сообщают в мэрии Перми.

Дератизация проводится для снижения численности грызунов и улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в Перми.

Отметим, что грызуны являются источниками возбудителей более 70 инфекционных и паразитарных заболеваний человека и животных.

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Пермские власти сообщили о начале дератизации

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Теги: дератизация, грызуны, обработка



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