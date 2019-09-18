10 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область
Насильники с ул. Фурманова в Екатеринбурге (2019) | Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Екатеринбурге отправили под арест "насильников с Фурманова": они во всем сознались

В Екатеринбурге Следственный комитет предъявил обвинение двум ранее судимым местным жителям 30 и 36 лет. Им вменяется групповое изнасилование девушки.
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Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, все случилось в ночь на 15 августа во дворе одного из домов по улице Фурманова: злоумышленники увидели одиноко идущую 20-летнюю девушку, которая в поздний час возвращалась с работы, и решили над ней надругаться. Дождавшись, когда она дойдет до двери подъезда, один из сообщников подошел сзади и закрыл жертве рот рукой, после чего подельники отнесли потерпевшую за расположенные у дома кусты, где стали насиловать.

Девушка начала громко кричать и на крик из подъезда выскочил мужчина. Он спугнул злоумышленников и те скрылись. В дальнейшем оба были объявлены в розыск.

"Насильников с Фурманова", как окрестили преступников в СМИ, задержали 13 сентября. Как отметили в следствии, под гнетом неопровержимых улик они уже дали признательные показания. Сейчас оба заключены под стражу.

Работа по уголовному делу продолжается. Проводятся допросы, судебные экспертизы и следственные эксперименты, на одном из которых задержанные рассказали об обстоятельствах инцидента.

Насильники с ул. Фурманова в Екатеринбурге(2019)|Фото: СУ СКР по Свердловской области

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В Екатеринбурге отправили под арест "насильников с Фурманова": они во всем сознались

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Теги: Фурманова, изнасилование, дело, СКР



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