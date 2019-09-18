ЦБ посчитал законной заморозку личных счетов ИП за долги по налогам

Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам.

Как пишет "Коммерсантъ", ЦБ поддержал требование Минфина и Федеральной налоговой службы.

Центробанк ссылается на статьи Гражданского кодекса, согласно которым ИП отвечает по своим обязательствам всем имуществом.

При этом регулятор отметил, что банки при блокировке счетов должны учитывать, в частности, запрет на взимание долгов с пенсий и необходимость сохранения дохода на уровне минимального размера оплаты труда.

Ранее Минфин опубликовал проект поправок в Налоговый кодекс РФ. Ведомство вносит в кодекс ряд неналоговых платежей: экологический налог, утилизационный сбор, сбор с пользователей автодорог, налог с операторов связи и гостиничный сбор. Ставки и порядок уплаты сборов остаются прежними, однако крупнейшие бизнес-сообщества (ТПП, "Деловая Россия", "Опора России", РСПП) уже говорили о том, что поправки приведут к росту налоговой нагрузки.

Дополнительные расходы бизнеса будут связаны с санкциями за неуплату налогов. Таким образом появляются дополнительные основания для привлечения предпринимателей к уголовной и и административной ответственности.