Имидж Екатеринбурга в центре экспертных баталий: Какой бренд нужен городу, сколько логотипов должно быть и что такое лицо мегаполиса

Екатеринбуржцы пытаются создавать региональные бренды, передает корреспондент Накануне.RU. Два года назад молодые дизайнеры Екатеринбурга объединились и пытаются создавать дизайн-код столицы Урала. Новые вывески, указатели, информационные таблички у знаковых объектов, а теперь и остановки общественного транспорта – все выполнено в едином стиле, предложенном уральскими ребятами. Результаты своего труда и планы на будущее авторы накануне презентовали на заседании «Экспертного клуба Екатеринбурга» в Доме журналиста.

Стартом проекта оказался момент, когда жители общим голосованием выбрали для Екатеринбурга логотип, придуманный известным дизайнером Владиславом Деревянных. Коллеги по цеху решили изменить в таком же стилистическом ключе все остальные элементы оформления городского пространства. Начали с небольших условных обозначений – транспорт, рестораны, гостиницы – так появились новые «иконки», более динамичные и стильные, чем прежние. Для навигации придумали собственный шрифт - «Исеть».

Можно обратить внимание на светофор, где изображение пешехода значительно отличается от любых других образцов. Если стандартный пешеход немного сутулый, уральские дизайнеры нарисовали пешехода бодрым, а используя анимацию, придали ему движение.

Сильно гордятся авторы и картой Екатеринбурга, размещенной на стелах в городском пространстве. «У нас первая карта в мире, на которой намечены не только памятники, но и кафе. У каждого объекта есть подпись с аргументом, почему его стоит посетить. Для оформления стел с картой города мы используем стилеобразующий материал кортеновая сталь», - рассказывает промышленный дизайнер Алексей Быков.

По мнению дизайнеров, Екатеринбургу нужен более детально проработанный дизайн-код, который бы включал правила для размещения табличек, вывесок, указывал бы допустимые цветовые сочетания и цветовую гамму для крыш и тротуарной плитки. Собравшиеся эксперты высоко оценили инициативу авторов и сам дизайн. По словам директора «Института системных политических исследований и гуманитарных проектов», руководителя «Экспертного клуба Екатеринбурга» Анатолия Гагарина нам еще предстоит создать новую эстетику современного Екатеринбурга. Сегодня столица Урала позиционируется уже не только как промышленное сердце России, но и как современный научный, культурный международный центр, в котором комфортно, интересно жить и работать.

"У каждого города есть свое лицо, определенный маркер, Питер – это имперский город, Венеция – город любви, а Екатеринбург пока в сознании других город военный, промышленный, что объясняется всей его историей. Однако, сегодня Екатеринбург уже вырос из этой «роли», но еще не обрел достойного «лица» (если не считать таковым тот эклектический облик, который вызывает вопросы самих горожан). Нам нужно внедрить новую «человеколюбивую» эстетику, отражающую все многообразие смыслов города», - считает эксперт.

Культуролог и специалист по брендированию Георгий Цеплаков отметил, что такой богатый с точки зрения истории и культуры мегаполис как Екатеринбург должен иметь несколько логотипов, адресованных разной аудитории.

«Не надо везде транслировать один и тот же логотип. Екатеринбургу нужно иметь набор брендов, логотипов и раскручивать каждый из них. Это могут быть совершенно разные бренды, порой противоположные. Мы должны понимать, что у нас борются друг с другом четыре временных пласта - языческая древность, «Екатеринбург православный», «Свердловск советский» и Екатеринбург 90-х, - их нужно брендировать отдельно, а значит должно быть четыре логотипа для разных аудиторий», - убежден эксперт.

Эксперты рекомендовали создателям дизайн-кода Екатеринбурга тиражировать свои успешные решения в соседние города, такие как Верхняя Пышма, Арамиль, Березовский. По мнению участников дискуссии, эти небольшие муниципальные образования со временем станут частью агломерации «Большого Екатеринбурга», которая объединит по прогнозам около 4 млн жителей. Тогда Екатеринбург сможет смелее претендовать на звание столицы Евразии и позиционировать себя как центр Евразийского континента.