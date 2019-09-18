В торговом центре Салехарда маленький ребенок получил серьезную травму, выпав в неогражденное окно

56-летнему бизнесмену из Салехарда грозит срок за то, что в принадлежащем ему торговом центре маленький ребенок получил серьезную травму, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

По версии следствия, предприниматель при строительстве торгового центра сократил смету за счет того, что не предусмотрел установку ограждения окна на лестнице между первым и вторым этажами. Когда весной здание ввели в эксплуатацию, бизнесмен сдал торговые площади в аренду, нарушив правила безопасности.

10 июля пятилетний мальчик, гулявший по торговому центру вместе с родителями, упал в сквозной оконный проем. Полученные им травмы врачи признали тяжелыми. В ходе предварительного следствия злоумышленник частично признал вину. Дело ушло в суд.