10 Октября 2020
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
(2005) | Фото: www.a-nikishin.ru

В торговом центре Салехарда маленький ребенок получил серьезную травму, выпав в неогражденное окно

56-летнему бизнесмену из Салехарда грозит срок за то, что в принадлежащем ему торговом центре маленький ребенок получил серьезную травму, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.
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По версии следствия, предприниматель при строительстве торгового центра сократил смету за счет того, что не предусмотрел установку ограждения окна на лестнице между первым и вторым этажами. Когда весной здание ввели в эксплуатацию, бизнесмен сдал торговые площади в аренду, нарушив правила безопасности.

10 июля пятилетний мальчик, гулявший по торговому центру вместе с родителями, упал в сквозной оконный проем. Полученные им травмы врачи признали тяжелыми. В ходе предварительного следствия злоумышленник частично признал вину. Дело ушло в суд.

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В торговом центре Салехарда маленький ребенок получил серьезную травму, выпав в неогражденное окно

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Теги: торговый центр, стройка, ограждение, окно, бизнесмен



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Развитие сюжета:

Ранее 28.10.2019 21:20 Мск В Салехарда наказан владелец ТЦ: маленький ребенок получил серьезную травму, выпав в неогражденное окно

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