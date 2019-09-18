10 Октября 2020
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Тюменский нефтегазовый форум, Александр Моор (2019) | Фото: Накануне.RU

В Администрации президента предложили выдавать россиянам "газовую ипотеку"

На Тюменском нефтегазовом форуме нашли оригинальное решение проблемы газификации регионов России.

Помощник руководителя администрации президента, бывший замминистра энергетики Кирилл Молодцов заявил, что проблему "последней мили" - подводки газа к домам потребителей, могла бы решить "газовая ипотека", передает корреспондент Накануне.RU.

По словам помощника руководителя АП, "технически" территории России газифицированы на 90-92%. Однако несмотря на это, регионы в европейской части страны испытывают проблемы с газификацией домовладений. В качестве аутсайдеров была названа Кировская и Архангельская области, где несмотря на наличие трубопровода, газифицировано лишь 25% домов.

Экономическим инструментом для достижения доступности подключения Молодцов назвал газовую ипотеку - займ для подключения газа к дому.

В качестве позитивного решение проблемы тюменский губернатор Александр Моор поделился своим опытом, рассказав, что в регионе удалось снизить стоимость метра подключения в два раза за счет "ресурсной схемы". "Зарабатывать не на стройке газопроводов, а на продаже самого газа", - озвучил тезис Моор.

На пресс-подходе Кирилл Молодцов, отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU, пояснил, что руководство страны будет рассматривать вариант "газовой ипотеки". "Почему бы и нет и не использовать такой инструмент", - коротко отметил он.

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В Администрации президента предложили выдавать россиянам "газовую ипотеку"

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Теги: Кирилл Молодцов, газовая ипотека. Тюменский нефтегазовый форум



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