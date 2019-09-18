Три иномарки и пассажирский микроавтобус столкнулись в Екатеринбурге

В Екатеринбурге поздно вечером 17 сентября произошло массовое ДТП.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, в 23 часа 8 минут поступил сигнал об аварии на Космонавтов. Столкнулись три легковых автомобиля - Ford Focus, Chevrolet Lacetti и Volkswagen Passat, а также пассажирский микроавтобус "ГАЗель". Как уточнили в ведомстве, в результате инцидента есть пострадавший.

К месту ДТП выезжало пожарно-спасательное подразделение. Все обстоятельства сейчас выясняет ГИБДД.