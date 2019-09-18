Организатора митинга в столице Бурятии арестовали на десять суток

Суд приговорил организатора митинга в Улан-Удэ Петра Дондукова к десяти суткам ареста. Об этом говорится на сайте Советского районного суда Улан-Удэ.

Дондукова, который организовал митинг против полицейского произвола 15 сентября в столице Бурятии, задержали накануне.

Сообщалось, что ему вменяют повторное нарушение порядка проведения массовых мероприятий (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

Напомним, 9 сентября на площади Советов в Улан-Удэ начался стихийный митинг протеста, изначально люди собрались против задержания сторонников якутского шамана Алексея Габышева, а затем выступили против итогов выборов.

Победу на выборах мэра одержал врио главы города Игорь Шутенков с результатом около 52%, а многие из собравшихся на площади были сторонниками кандидата от КПРФ Вячеслава Мархаева и заявили о подтасовках. В результате акции было несколько задержанных, в том числе депутат городского хурала Баир Цыренов и блогер Дмитрий Баиров, при этом полицейские и наряды ОМОНа, по утверждениям очевидцев, особо не стеснялись в мерах.