Цуканов летит в Ханты-Мансийск с проверкой реализации нацпроектов

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов летит в Ханты-Мансийск, сообщил Накануне.RU информированный источник.

27 сентября наместник главы государства проведет в югорской столице совещание о реализации нацпроектов. Другие подробности поездки – в частности, какие предприятия посетит Цуканов – будут известны позднее.

Напомним, ранее региональные совещания по реализации национальных проектов уже прошли в Челябинской и Курганской областях, а также на Ямале.