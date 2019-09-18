10 Октября 2020
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(2018) | Фото:

Министр спорта России пробежит "Кросс нации" в Екатеринбурге

На этой неделе в Екатеринбурге пройдет Всероссийский день бега - "Кросс нации".
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, самое масштабное спортивное состязание осени начнется 21 сентября в 10.00 с торжественного открытия кросса и гостевого забега, в котором примут участие официальные лица страны, области и города. По данным управления по физической культуре и спорту администрации Екатеринбурга, свое участие в соревнованиях уже подтвердили министр спорта России Павел Колобков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Также 2023 метра дистанции (что приурочено к 300-летию уральской столицы в 2023 году) пробегут генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, ректор УрФУ Виктор Кокшаров, руководитель дирекции Всемирной Универсиады "Екатеринбург-2023" Александр Чернов и двукратный олимпийский чемпион, боксер Олег Саитов.

По поручению главы Екатеринбурга Александра Высокинского профильные службы разработали схему организации дорожного движения на период перекрытий и направили ее в отдел ГИБДД уральской столицы. Специалисты установят временные дорожные знаки и внесут изменения в режим работы светофорного регулирования. Кроме этого, Высокинский распорядился своевременно установить необходимое количество урн, туалетов и пунктов питания.

мусорка, полицейский, ДПС(2019)|Фото: Накануне.RU

Автолюбителям необходимо помнить, что 21 сентября ожидаются ограничения движения всех видов транспорта. Будет закрыто движение по улицам, по которым пройдет маршрут "Кросса нации": с 8 часов 30 минут до 13 часов по улице Мира, от улицы Малышева до улицы Первомайской; с 9 часов 15 минут до 13 часов по проспекту Ленина, от улицы Восточной до улицы Мира. Также с 00 до 13 часов 21 сентября будет запрещена стоянка автотранспорта на улицах, по которым побегут участники.

Напомним, в прошлом году на старт "Кросса нации" в Екатеринбурге вышло 48 тысяч человек. Традиционно в забеге приняли участие команды всех районов областного центра и вузов города. Наряду с любителями на старт вышли спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы и ветераны спорта.

Самой возрастной участницей забега стала Александра Рябкова, которой 82 года, а среди мужчин – 71-летний житель Екатеринбурга Анатолий Суляк. Самой юной участницей забега была признана Елизавета, которой около 2 месяцев, среди мальчиков – Мирон, которому чуть больше 2,5 месяцев. А самой спортивной семьей "Кросса нации" стала семья Валиулиных из Екатеринбурга, которая была представлена восемью участниками.

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Министр спорта России пробежит "Кросс нации" в Екатеринбурге

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Теги: Кросс нации, участники, спортсмены, Екатеринбург



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