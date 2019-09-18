Опрос по храму в Екатеринбурге проведут 13 октября. "Тема сквера закрыта"

Опрос по местам размещения храма святой Екатерины в уральской столице пройдет 13 октября. С таким предложением выступили участники внеочередного заседания комиссии по местному самоуправлению городской думы, передает корреспондент Накануне.RU.

На заседании выступил руководитель аппарата мэрии Илья Захаров, он подчеркнул, что к настоящему моменту тема площадки у Театра драмы уже закрыта. Общегородской опрос ведётся, чтобы учесть мнение граждан. Его предлагается провести в выходной день второй недели октября с 8 до 20 часов на 44 специальных пунктах, фактически это укрупнённые избирательные участки.

Чтобы опрос был признан состоявшимся, в нём должен принять минимум 1% избирателей, то есть не менее 10800 человек. Голосовать смогут все обладатели избирательного права с регистрацией в Екатеринбурге.

Агитировать за опрос будет можно даже в день проведения. На заседании предложили провести плебисцит 13 октября.

Депутаты при этом спрашивали, нужно ли учитывать мнение тех, кто в принципе против храма, либо не поддерживает строительство ни на одной из трех предложенных властями площадок, и будет ли графа "против всех". Однако предложение добавить такую графу утверждено не было.

Напомним, опрос горожан понадобился после майских протестов в сквере у Театра драмы, где началось строительство храма. После четырех дней противостояния Владимир Путин призвал более полно учесть мнение населения.Депутаты решили, что в список войдут три площадки: на Плотинке городского пруда на месте бывшего приборостроительного завода на улице Горького, пустырь на улице Фурманова и участок за Макаровским мостом на улице Челюскинцев. 24 сентября утвердят бюллетень для опроса. Мэрия уже показала, как будет выглядеть храм на каждой из трех возможных площадок. При этом в Екатеринбурге внесли поправки в порядок проведения опроса горожан, не менявшийся с 2006 года.