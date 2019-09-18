На Среднем Урале осудили женщину, которая жестоко избивала собственную дочь за любые провинности

В Серове 42-летняя женщина получила 3 года условно за систематические избиения собственной дочери.

Девочка 2002 года рождения получала просто так - за то, что плохо, по мнению мамы, убрала на кухне, за то, что младший брат во время прогулки порвал обувь, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Свердловской области.

Женщина била свою дочь ремнем и руками, таскала по квартире за волосы.

Однажды ссадины и синяки заметили педагоги техникума, где девочка училась на первом курсе. Ребенок все рассказал, информацию передали в правоохранительные органы.

На суде мать призналась и раскаялась.