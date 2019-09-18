10 Октября 2020
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Тюменский нефтегазовый форум, Владимир Богданов (2019) | Фото: Накануне.RU

Портреты из нефти и топливо из мусора. В Тюмени открылся нефтегазовый форум

В Тюмени стартовал основной день Тюменского нефтегазового форума. Мероприятие началось с VIP-обхода выставки, передает корреспондент Накануне.RU.

Возглавлял колонну гостей министр природы Дмитрий Кобылкин, который больше всех проявлял интерес к стендам компаний, главы Тюменской области и Ямала Александр Моор и Дмитрий Артюхов, последний впрочем предпочитал держаться в стороне и не лезть на камеры репортеров. В компании глав на обходе не оказалось губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, хотя он был заявлен как участник форума.

Тюменский нефтегазовый форум, Владимир Богданов, Александр Моор, Дмитрий Кобылкин(2019)|Фото: Накануне.RU

Минэнерго направило в Тюмень замминистра Павла Сорокина, его предшественник Кирилл Молодцов тоже прибыл на форум уже в статусе помощника руководителя Администрации президента РФ.

Тюменский нефтегазовый форум(2019)|Фото: Накануне.RU

На обходе разрешилась интрига с визитом главы "Сургутнефтегаза", Владимир Богданов, фамилия которого то появлялась, то исчезала из программы, на форум все-таки приехал. С обхода он ушел не с пустыми руками - ему подарили картину, написанную нефтью.

Тюменский нефтегазовый форум, портрет Владимира Богданова(2019)|Фото: Накануне.RU

Тюменский нефтегазовый форум, Владимир Богданов(2019)|Фото: Накануне.RU

Художница Альфея Мухаметова нарисовала и главу ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова. Лично вручить не удалось, портрет забрал старший вице-президент по добыче нефти и газа компании Азат Шамсуаров.

Тюменский нефтегазовый форум, портрет Вагита Алекперова(2019)|Фото: Накануне.RU

Тюменский нефтегазовый форум, портрет Вагита Алекперова(2019)|Фото: Накануне.RU

Во время обхода гостям показали газопоршневую электростанцию. Министр Кобылкин поинтересовался, может ли она работать на свалочном газе, и долго расспрашивал про технические аспекты. "Это возможно, если газ стабилизировать", - посовещавшись, заверили министра конструкторы.

Тюменский нефтегазовый форум, Александр Моор, Дмитрий Кобылкин(2019)|Фото: Накануне.RU

Делегация обошла стенды компаний "Сибур", "Лукойл", где их встретили, как родных, было видно, что все друг друга давно и хорошо знают. Випам показали новый перспективный привод вентильного двигателя для скважин.

Тюменский нефтегазовый форум(2019)|Фото: Накануне.RU

Тюменский индустриальный университет показал голограмму в виде фигуры человека, которую назвали "цифровым двойником" и пообещали сделать прорыв в науке и забыть понятие "импортозамещение". В толпе лишь посмеялись на смелое заявление и кто-то даже буркнул про идеи Чучхе.

Тюменский нефтегазовый форум, Александр Моор, Дмитрий Артюхов(2019)|Фото: Накануне.RU

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Портреты из нефти и топливо из мусора. В Тюмени открылся нефтегазовый форум

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Теги: Тюменский нефтегазовый форум, Дмитрий Кобылкин, Александр Моор



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