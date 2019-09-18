На Ямале возле поликлиники установили "волшебный пандус": со столбом посередине

Жителей Нового Уренгоя озадачил пандус возле поликлиники в Лимбяяхе: посреди пандуса расположена опора линии электропередачи. Об этом в группе "Работа на Север" социальной сети "ВКонтакте" сообщил депутат заксобрания Ямала Иван Вершинин, передает корреспондент Накануне.RU.

Пандус парламентарий назвал "волшебным" и поинтересовался, каким образом колясочники должны преодолевать это препятствие.

"Могу конечно предположить, что опору перенесут, но не логичнее ли было тогда сперва переносить опору, а потом устанавливать пандус? Обязательно попрошу проверить данный объект на соответствие требованиям", - заявил депутат.

Получить оперативный комментарий от руководства больницы не удалось.