10 Октября 2020
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Наука и техника За рубежом
летающая тарелка НЛО (2009) | Фото:neru.sakha.ru

ВМС США подтвердили подлинность ролика с неопознанными объектами в небе

Военно-морские силы США подтвердили, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами являются подлинными.

Пилоты сняли на видео два объекта, которые выполняли сложные маневры, недоступные для современной техники.

Съемки были сделаны в 2004 и 2015 годах, сообщило Popular Mechanics.

Издание называет загадочные объекты "НЛО", но американские военные именуют их "необъяснимыми воздушными явлениями", пишет Regnum.

Ранее сообщалось, что ВМС США вводят специальные сообщения об НЛО для пилотов.

Летчики военно-морских сил США должны сообщать командованию в случае фиксирования в пределах видимости неопознанных объектов. В распоряжении описан регламент сообщения обо всех НЛО, увиденных военными.

Также в заявлении акцентируется, что военные не считают данные объекты инопланетянами. Один из высокопоставленных военных чиновников рассказал CNN, что некоторые из недавних сообщений об НЛО зафиксировали "объекты" высоко секретной программы военной авиации, проходящие испытания в западной части Соединенных Штатов. Поскольку эти наблюдения привлекли внимание общественности, высокопоставленные представители разведки ВМФ проинформировали Конгресс, а также летчиков об угрозах безопасности.

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ВМС США подтвердили подлинность ролика с неопознанными объектами в небе

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Теги: вмс сша, нло, видеоролик



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