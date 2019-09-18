В Тюмени спортсмен спас ребенка, который начал тонуть в фонтане, пока мать мальчика вызывала такси

11-летний вратарь мини-футбольного клуба "Тюмень" спас мальчика, который начал тонуть в фонтане. Мать пострадавшего в это время ""сидела" в телефоне", передает корреспондент Накануне.RU.

Информация об этом появилась в соцсетях, также ее разместили на странице клуба "ВКконтакте". 15 сентября на городской набережной мама маленького ребёнка якобы "копалась" в телефоне, когда ее маленький сын, гулявший по бордюру фонтана, сорвался в него.

"Мальчик отреагировал мгновенно: схватил ребёнка и вытащил из воды. Передав его маме, вместо "спасибо" он услышал: "У тебя есть в телефоне Яндекс-такси?". Спаситель – ученик школы № 69 и вратарь МФК "Тюмень"", - говорится в сообщении.