Школьники старших классов из села на Южном Урале требуют, чтобы их учили в первую смену

Южноуральские школьники из села Долгодеревенское требуют, чтобы их учили в первую смену.

На школьную линейку в этом году они даже пришли с плакатами, на которых потребовали, чтобы их обучали в первую половину дня. Мама одного из учеников Нина Сергеевна рассказала Накануне.RU, что детям совсем не хватает времени.

"Они утром встают, уроки доделывают, потом во вторую смену идут в школу и почти до вечера. А им нужно готовиться к ЕГЭ, к поступлению в вузы - все репетиторы работают, в основном, во вторую смену, а дети в это время в школе", - отметила женщина.

Как пишет издание "Сосновская нива" со ссылкой на заместителя главы района по социальным вопросам Татьяну Аллеборн, в школе сильнейший педагогический состав и детям вовсе не нужно ходить к репетиторам.

"В школе сильный педагогический коллектив, большинство учителей с высшей категорией. Родителям стоит ориентировать детей на полноценную работу на уроках, а не на занятия с репетиторами", - сказала чиновница.

В департаменте образования и науки Челябинской области пока эту ситуацию не прокомментировали.