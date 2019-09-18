10 Октября 2020
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ЦПКиО им. Маяковского (2014) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбургские власти ищут "золото" ЦПКиО: каждый посетитель оставляет по 500 рублей, а по документам - 15

Екатеринбургские власти озвучили финансовые претензии к руководству ЦПКиО имени Маяковского. Вопрос рассматривался сегодня на заседании комиссии по местному самоуправлению городской думы. С докладом о работе выступал и.о. директора парка Михаил Юланов, передает корреспондент Накануне.RU.

Парламентариям рассказали, что в парке создан совет предпринимателей, все аттракционы проходят сертификацию. Немеханические аттракционы со следующего года переводят на оплату с использованием кассовых аппаратов.

Депутат Тимофей Жуков указал на непрозрачность финансовой составляющей работы парка. По его словам, в среднем человек оставляет в парке 550 руб., судя по ценам на услуги, а по документам остаётся 15 руб.

Также члены комиссии озвучили, что администрация города обязана следить за тем, чтобы цены в парке были сопоставимы со среднегородскими, но они выше. Юланов ответил, что не может повлиять на это. Договоры с арендаторами заключаются на определённых условиях, потом они начинают завышать цены. Единственный выход - подавать на них в суд. С теми, кто сильно завышает цены, договор не пролонгируется по истечении его срока.

Депутаты озвучили, что оборот по парку составляет около 3 млрд руб., и тем не менее парк сидит на дотациях, предложив признать работу учреждения культуры неудовлетворительной и указав на избирательность по отношению к предпринимателям.

Но в итоге члены комиссии лишь приняли к сведению информацию от руководителя ЦПКиО, а "неуд" ставить не стали.

Напомним, в ЦПКиО может быть реализован голландский проект реорганизации парка. По задумке, ЦПКиО будет состоять из партерного парка, леса, речной зоны и луга. Самая многофункциональная зона – партерный парк – "огород 21 века". Там планируется соорудить детские площадки, теннисные корты, зоны паркура и даже цветники, где уральцы смогут сами посадить и вырастить растения. Также реконструируют площадь, где находится бывший кинотеатр.

цпкио, парк маяковского(2019)|Фото: nakanune.ru

цпкио, парк маяковского(2019)|Фото: nakanune.ru

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Екатеринбургские власти ищут "золото" ЦПКиО: каждый посетитель оставляет по 500 рублей, а по документам - 15

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Теги: ЦПКиО имени Маяковского, Тимофей Жуков



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