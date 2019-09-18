Россию ждет скачок смертности от онкологических заболеваний

Если в России не изменятся правила закупки лекарств, то через два года смертность от онкологических заболеваний может вырасти на 20–30%.

Об этом заявил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан. Проблема не только с дорогостоящими лекарствами, но и с простейшими средствами, которые используют в сопроводительной терапии.

По словам медика, в России начали исчезать медикаменты, необходимые пациентам ежедневно. Вместо них появляются "абсолютно непроверенные в клинических исследованиях дженерики", заявил Масчан в интервью газете "Известия".

Профессор считает, что ситуацию может исправить только отмена всех законов, мешающих добросовестным западным производителям выйти на российский рынок.

В начале сентября сообщалось, что больницы в России удвоили траты на закупку лекарств для онкологических больных.

В первом полугодии лечебные учреждения купили противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов на 35,9 млрд руб. За первые шесть месяцев 2018 года расходы на них составляли 17,7 млрд.

Как говорят эксперты DSM Group, рост финансирования произошел благодаря федеральному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями", что в целом улучшает ситуацию, однако лекарств все еще хватает не всем больным. Кроме того, вызывает тревогу сокращение трат на покупку всех остальных категорий препаратов.