10 Октября 2020
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Общество В России
химиотерапия, онкология, рак (2017) | Фото: evimeds.ru

Россию ждет скачок смертности от онкологических заболеваний

Если в России не изменятся правила закупки лекарств, то через два года смертность от онкологических заболеваний может вырасти на 20–30%.

Об этом заявил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан. Проблема не только с дорогостоящими лекарствами, но и с простейшими средствами, которые используют в сопроводительной терапии.

По словам медика, в России начали исчезать медикаменты, необходимые пациентам ежедневно. Вместо них появляются "абсолютно непроверенные в клинических исследованиях дженерики", заявил Масчан в интервью газете "Известия".

Профессор считает, что ситуацию может исправить только отмена всех законов, мешающих добросовестным западным производителям выйти на российский рынок.

В начале сентября сообщалось, что больницы в России удвоили траты на закупку лекарств для онкологических больных.

В первом полугодии лечебные учреждения купили противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов на 35,9 млрд руб. За первые шесть месяцев 2018 года расходы на них составляли 17,7 млрд.

Как говорят эксперты DSM Group, рост финансирования произошел благодаря федеральному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями", что в целом улучшает ситуацию, однако лекарств все еще хватает не всем больным. Кроме того, вызывает тревогу сокращение трат на покупку всех остальных категорий препаратов.

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Россию ждет скачок смертности от онкологических заболеваний

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Теги: онкология, смертность, лекарства



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Развитие сюжета:

Ранее 19.09.2019 01:01 Мск В Минздраве прокомментировали сообщения о росте смертности от онкологических заболеваний

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