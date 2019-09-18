Путин представил пермской гордуме методику формирования тарифов на проезд в общественном транспорте

Комитет пермской гордумы по экономическому развитию рассмотрел предлагаемые изменения в порядок формирования тарифов на проезд в общественном транспорте, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермской гордумы.

Документ представил начальник департамента дорог и транспорта администрации города Перми Анатолий Путин. Изменения связаны с переходом от устаревших видов транспорта к новым, современным моделям, например, электробусам. При расчете себестоимости транспортной работы предлагается проводить анализ ценовых предложений на транспорт и сопутствующие материалы, такие как масло, шины, топливо.

Новая методика учитывает предоставление скидки при безналичной оплате проезда и предлагает включить в пятилетние контракты с перевозчиками индексацию тарифа.

Депутаты интересовались, почему в расчеты не был включен транспорт на газовом топливе. По словам Александра Филиппова, он должен был использоваться в рамках эксперимента по введению новой транспортной модели. Анатолий Путин пояснил, что это будет сделано при доработке проекта. Комитет поручил представить окончательный вариант методики расчета тарифа до 1 ноября 2019 года.

Напомним, ранее сообщалось, что проектом предусмотрено несколько видов проездных документов: на 30, 60, 90 поездок, а также безлимитный проездной на сутки, месяц, три месяца и год.

По информации Business Class, согласно этой методике экономически обоснованный тариф равен 26 рублям. После принятия проекта на пленарном заседании думы в сентябре администрация вынесет на рассмотрение депутатов именно эту величину тарифа, а не 28 рублей, как предполагалось раньше. При этом не исключено, что в ходе обсуждения с депутатским корпусом найдется возможность еще снизить базовую цену билета. Сообщается, что в ходе расчета стоимости проезда администрация оценила затраты на обновление транспорта.

В пресс-службе администрации Перми корреспонденту Накануне.RU сообщили, что говорить о стоимости проезда пока рано.

Напомним, первый проект "О порядке утверждения регулируемого тарифа, стоимости проездных билетов на перевозку пассажиров и багажа" был предложен в августе и в итоге остался нерассмотренным. По просьбе главы города Дмитрия Самойлова депутаты отложили рассмотрение этого вопроса до сентябрьского заседания.