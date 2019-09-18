10 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
кулак (2019) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале сын-алкоголик до смерти забил мать: перед этим женщина обращалась в полицию

На Среднем Урале сын-алкоголик до смерти забил собственную мать. За несколько месяцев до смерти женщина обращалась в полицию, но затем забрала свое заявление.

Как передает корреспондент Накануне.RU, о случае в Алапаевске рассказал депутат Госдумы РФ от Свердловской области Дмитрий Ионин. По его словам, еще в конце апреля к нему обратились жители дома на улице Калинина с жалобой на их соседа Дмитрия Кротова, который "более 20 лет терроризирует весь дом, в частности, угрожая взорвать газ".

"Также он регулярно истязал родную мать, угрожал ей убийством, и люди попросили обратить внимание органов полиции и администрации города. Мною был направлен депутатский запрос в прокуратуру области", - написал Дмитрий Ионин на своей странице в соцсети.

Депутат отметил, что оттуда запрос расписали в полицию и городскую администрацию по подведомственности, но в местном отделе в возбуждении дела по статье 117 УК РФ ("истязание") отказали.

мусорка, полиция, МВД, силовики(2019)|Фото: Накануне.RU

"А соседи жаловались, что в итоге представители полиции еще и неформально выговаривали им, что обращаются к депутату "по пустякам". Ужасающий итог этой истории наступил 1 сентября, когда вследствие очередных побоев от Дмитрия Кротова скончалась его мать, 57-летняя Наталья Кротова. Сам Кротов, кстати, до сих пор даже не заключен под стражу. Продолжает пить и буянить, угрожая соседям", - рассказал Ионин.

Депутат добавил, что новому руководству регионального МВД стоит обратить внимание на эту ситуацию.

В свердловском Главке заявили, что женщина обращалась в полицию, но затем забрала заявление. Как сообщил Накануне.RU официальный представитель ведомства Валерий Горелых, 21 июня Кротова написала в полицию заявление, в котором просила не привлекать сына к административной ответственности.

Письмо Наталья Кротовой с просьбой не привлекать к административной ответственности сына(2019)|Фото: В.Н. Горелых

"Проходить СМЭ отказываюсь. Первоначальное заявление было написано сгоряча, так как хотела его чем-то наказать", - говорится в документе. Как пояснил Горелых, на этом основании полиция не стала возбуждать уголовное дело. Он принес свои соболезнования родным и близким женщины.

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На Среднем Урале сын-алкоголик до смерти забил мать: перед этим женщина обращалась в полицию

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Теги: полиция, избил, дело, Алапаевск



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