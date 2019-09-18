Бывший руководитель Курганского госуниверситета лишен ученого звания

Бывшего руководителя Курганского госуниверситета Константина Прокофьева лишили ученого звания "доцент", такое распоряжение опубликовано на официальном сайте Министерства науки и высшего образования РФ.

В приказе говорится, что лишение ученого звания произошло на основании заявления от вуза. Также выяснилось, что аттестат о присвоении звания доцента Константину Прокофьеву никто не оформлял и не выдавал.

Напомним, ученую степень Прокофьеву присвоили весной 2019 года без согласования с Ученым советом Курганского госуниверситета.