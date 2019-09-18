Пожар, из-за которого эвакуировали тюменский аквапарк, тушили полтора часа. Горел пенопласт

С пожаром на стройке возле тюменского аквапарка "ЛетоЛето", из-за которого провели массовую эвакуацию его посетителей, справились за полтора часа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления МЧС.

Напомним, сообщение о возгорании поступило в 16.59 17 сентября. Горел пенопласт на соседней стройке. Эвакуирован 161 человек.

Площадь пожара составила 20 "квадратов". Погибших и пострадавших нет, причина устанавливается. В 18.02 огонь локализовали, в 18.19 – потушили.

"На строительной площадке рядом с комплексом "ЛетоЛето" произошло задымление. Сотрудники были эвакуированы, на место оперативно прибыли спецслужбы, так как комплекс является объектом повышенного внимания. Отметим, сейчас и до 24 сентября аквапарк закрыт, посетителей внутри не было", - сообщили Накануне.RU в комплексе.