10 Октября 2020
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Происшествия Тюменская область
Пожар возле аквапарка Тюмень (2019) | Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

Пожар, из-за которого эвакуировали тюменский аквапарк, тушили полтора часа. Горел пенопласт

С пожаром на стройке возле тюменского аквапарка "ЛетоЛето", из-за которого провели массовую эвакуацию его посетителей, справились за полтора часа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления МЧС.

Напомним, сообщение о возгорании поступило в 16.59 17 сентября. Горел пенопласт на соседней стройке. Эвакуирован 161 человек.

Площадь пожара составила 20 "квадратов". Погибших и пострадавших нет, причина устанавливается. В 18.02 огонь локализовали, в 18.19 – потушили.

"На строительной площадке рядом с комплексом "ЛетоЛето" произошло задымление. Сотрудники были эвакуированы, на место оперативно прибыли спецслужбы, так как комплекс является объектом повышенного внимания. Отметим, сейчас и до 24 сентября аквапарк закрыт, посетителей внутри не было", - сообщили Накануне.RU в комплексе.

Пожар возле аквапарка Тюмень(2019)|Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

Пожар возле аквапарка Тюмень(2019)|Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

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Пожар, из-за которого эвакуировали тюменский аквапарк, тушили полтора часа. Горел пенопласт

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Теги: аквапарк Лето Лето, пожар на щербакова, пожар в Тюмени



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Ранее 17.09.2019 16:26 Мск В Тюмени из аквапарка эвакуировали людей. Здание окутал дым

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