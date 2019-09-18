"Зенит" сумел добыть ничью в первом матче Лиги чемпионов с "Лионом"

"Зенит" набрал первое очко в групповом турнире Лиги чемпионов UEFA после выездной встречи с "Лионом".

Матч во Франции завершился со счётом 1:1. Автором первого гола российского клуба в ЛЧ стал Сердар Азмун, отличившийся на 42-й минуте после передачи Артёма Дзюбы. "Лиону" удалось сравнять счёт на 52-й минуте - с 11-метровой отметки забил Мемфис Депай, который сам пенальти и заработал. До конца встречи опасных моментов практически не возникало.

Следующий матч в ЛЧ "Зенит" проведёт дома 2 октября против португальской "Бенфики".