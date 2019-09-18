В Кабардино-Балкарии ввели режим контртеррористической операции

В городе Чегем в Кабардино-Балкарии ввели режим контртеррористической операции.

Режим КТО введен с 5.00, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение оперативного штаба.

Сообщается, что накануне была получена информация о возможном местонахождения членов религиозно-экстремистской группировки и их пособников. Злоумышленники планировали совершить террористический акт.

Режим КТО ограничен улицами Кярова, 2-й Промышленный проезд, русло реки Чегем, восточная окраина города Чегем.