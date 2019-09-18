10 Октября 2020
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Общество В России
Светлана Опенышева в &quot;шоколадной ванне&quot; (2019) | Фото: instagram.com/Светлана Опенышева

В Сети появилась петиция в поддержку ульяновской чиновницы в "шоколаде"

В Сети появилась петиция, авторы которой просят губернатора Ульяновской области Сергея Морозова не увольнять его советницу Светлану Опенышеву из-за опубликованных фото с лечебных процедур, где она лежит в так называемой "шоколадной" ванне.

Женщина опубликовала на своей странице в инстаграм фотографию из отпуска в Азербайджане в "лечебной нефти". "Много шоколада не бывает", - так была подписана фотография, которую позже чиновница удалила.

Ранее сообщалось, что глава Ульяновской области намерен уволить Опенышеву после скандала.

"Затрагивая тему бюджетности процедуры, отметим, что стоимость ванн в любом санатории составляет от 3 до 6 долларов. Всего за свой отдых в Азербайджане Светлана Опенышева потратила 59 тысяч на двоих, что не превышает средние расходы на заграничный отпуск любой российской семьи среднего достатка", - говорится в тексте петиции.

Авторы документа подчеркивают, что прием ванной с шоколадом не является причиной для увольнения человека, "который многие годы прекрасно выполнял свои служебные обязанности и чье имя никогда не оказывалось в центре скандала".

На данный момент петицию подписал 91 человек.

Светлана Опенышева в "шоколадной ванне"(2019)|Фото: instagram.com/Светлана Опенышева

55-летняя Опенышева - бывший руководитель аппарата губернатора и правительства региона. Является советником губернатора и возглавляет областное учреждение "Правительство для граждан".

Как стало известно, в 2018 году она заработала более 2, 13 млн рублей. Декларация о доходах опубликована на сайте правительства Ульяновской области.

В собственности у чиновницы находятся два земельных участка, а также квартира и гараж. Также она владеет половиной жилого дома площадью 232,9 кв. м и автомобилем Toyota RAV4.

Regnum сравнил доходы коллег Опенышевой. Так, директор "Управления делами Ульяновской области" Владимир Дергунов в 2018 году заработал чуть более 724 тыс. рублей, начальник Государственного юридического бюро Ульяновской области Светлана Ильина около 929 тыс. рублей, а директор "Агентства по туризму Ульяновской области" Юлия Скоромолова 1,1 млн рублей.

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В Сети появилась петиция в поддержку ульяновской чиновницы в "шоколаде"

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Теги: светлана опенышева, шоколадная ванна, петиция



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