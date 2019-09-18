10 Октября 2020
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Общество Свердловская область В России
Почта России, отделение (2018) | Фото: Накануне.RU

"Почта России" объяснила инцидент в Екатеринбурге, где люди отказались покидать отделение, пока их не обслужат

"Почта России" прокомментировала инцидент в Екатеринбурге, где люди не смогли получить посылки и отказались покидать отделение, пока их не обслужат.

Все случилось во вторник вечером в одном из почтовых отделений на ВИЗе: несколько человек пришли за посылками, но им сообщили, что выдавать их не будут, так как не хватает сотрудников. В ответ клиенты заявили, что не уйдут, пока не получат свое. Однако затем им все же пришлось покинуть отделение ни с чем.

Как сообщили Накануне.RU в УФПС Свердловской области, дело в том, что в данном отделении сразу несколько операторов ушли на больничный.

"В отделение направлены замещающие сотрудники из мобильной группы почтамта. По инциденту будет проведена служебная проверка и установлены лица, допустившие сбои в почтовом обслуживании, чтобы предотвратить возникновение подобных ситуаций в дальнейшем", - заявили в управлении.

В "Почте России" принесли клиентам извинения за доставленные неудобства.

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"Почта России" объяснила инцидент в Екатеринбурге, где люди отказались покидать отделение, пока их не обслужат

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Теги: Почта России, отделение, Екатеринбург



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