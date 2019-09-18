Судебные приставы считают, что курганцы стали реже выпивать за рулем

Судебные приставы заявили о том, что курганцы стали реже пить за рулем спиртное.

За 8 месяцев этого года приставы возбудили 446 исполнительных производств в отношении должников по "пьяным" штрафам, а за аналогичный период прошлого года таких производств было 550, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Курганской области.

В этом году из общего количества фактическим исполнением окончено около 350 исполнительных производств, сумма взысканных штрафов составила почти 10 млн руб.