Жители Харпа пожаловались на дробление щебня: дышать невозможно!

Жители поселка Харп Приуральского района Ямало-Ненецкого автономного округа пожаловались в соцсетях на ухудшение экологической обстановки из-за дробления щебня, передает корреспондент Накануне.RU.

"Щебень дробят открытым способом. Вся пыль летит в поселок и вокруг него. Такого никогда ещё не было. Дышать невозможно. А когда-то, до рудников, это был самый чистый поселок Ямала! Где экологи? Или сегодня человеческое здоровье вообще ничего не стоит и никого не волнует?" - сообщил местный житель в группе "В Салехарде.ру / объявления / Салехард" социальной сети "ВКонтакте", приложив к своему посту видеозапись, на которой запечатлен процесс дробления щебня.

Часть интернет-пользователей поддержала автора видео, отметив, что пыль от щебенки действительно вредна для здоровья, другие, заявили, что считают чистым воздух в поселке.

Получить оперативный комментарий от властей о работах, которые ведутся в Харпе, не удалось. На звонок корреспондента Накануне.RU никто не ответил.