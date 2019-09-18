10 Октября 2020
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запах, вонь (2012) | Фото:

Жители Харпа пожаловались на дробление щебня: дышать невозможно!

Жители поселка Харп Приуральского района Ямало-Ненецкого автономного округа пожаловались в соцсетях на ухудшение экологической обстановки из-за дробления щебня, передает корреспондент Накануне.RU.

"Щебень дробят открытым способом. Вся пыль летит в поселок и вокруг него. Такого никогда ещё не было. Дышать невозможно. А когда-то, до рудников, это был самый чистый поселок Ямала! Где экологи? Или сегодня человеческое здоровье вообще ничего не стоит и никого не волнует?" - сообщил местный житель в группе "В Салехарде.ру / объявления / Салехард" социальной сети "ВКонтакте", приложив к своему посту видеозапись, на которой запечатлен процесс дробления щебня.

Часть интернет-пользователей поддержала автора видео, отметив, что пыль от щебенки действительно вредна для здоровья, другие, заявили, что считают чистым воздух в поселке.

Получить оперативный комментарий от властей о работах, которые ведутся в Харпе, не удалось. На звонок корреспондента Накануне.RU никто не ответил.

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Жители Харпа пожаловались на дробление щебня: дышать невозможно!

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Теги: щебень, дробление, Харп



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