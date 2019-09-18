Российскую ракету Х-101 назвали недостижимой для конкурентов

Дальность действий российских ракет Х-101 пока недостижима ни для одного из конкурентов. Об этом заявил гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов в интервью "Военно-промышленному курьеру".

Так он ответил на вопрос о том, что Россия сможет противопоставить испытанию в США ракеты дальностью до тысячи километров после выхода Вашингтона из ДРСМД.

Разработчик отметил, что имеющиеся на сегодняшний день возможности позволяют значительно улучшить и эти тактико-технические характеристики ракет.

"Если нам поставят задачу - решим ее, причем наименее затратными способами. Есть наработки, знания, компетенции, - подчеркнул гендиректор корпорации. - Так что безопасность страны будет обеспечена".

Х-101 – это новейшая российская крылатая ракета воздушного базирования, разработка которой началась еще в конце 80-х годов прошлого столетия. Она имеет дозвуковую скорость, дальность полета до 5000 километров, форму, которая делает ее незаметной для радаров.

Крылатые ракеты Х-101 могут оснащаться ядерной энергетической установкой. Это дает низколетящим крылатым ракетам неограниченную дальность и непредсказуемую траекторию полета. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в 2018 году в ходе послания Федеральному собранию. Послание тогда впервые сопровождалось видеопрезентациями.