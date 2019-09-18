ХК "Автомобилист" выиграл в седьмой раз подряд со старта сезона

Екатеринбургский "Автомобилист" на родном льду одолел омский "Авангард". Как передает корреспондент Накануне.RU, встреча прошла во вторник и завершилась со счетом 3:2.

В составе хозяев в основное время отличились Брукс Мэйсек и Ден Секстон. Гости ответили точными бросками Семена Кошелева и Вячеслава Войнова. Игра перешла в овертайм, где Питер Холланд принес победу своей команде.

"Автомобилист" выиграл в седьмой раз подряд со старта сезона. Команда Андрея Мартемьянова является абсолютным лидером Восточной конференции, набрав 14 очков. Следующий матч уральцы проведут дома 19 сентября - соперником будет китайский "Куньлунь".

Напомним, в этом сезоне клуб поставил задачу выйти в финал Кубка Гагарина.