10 Октября 2020
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Происшествия Пермский край
Депутат заксобрания Прикамья Александр Шалаев (2019) | Фото: zsperm.ru

После заседания одного из комитетов заксобрания Прикамья умер депутат Александр Шалаев

Депутат заксобрания Прикамья Александр Шалаев умер после заседания одного из комитетов парламента, которое прошло 17 сентября, передает корреспондент Накануне.RU.

"Приехавшая реанимация ничего сделать не смогла. Судебно-медицинская экспертиза не окончена, причина устанавливается", - сообщила Накануне.RU помощник политика Светлана Стародумова.

Шалаев родился 26 марта 1966 года в Березниках. В 2004 году окончил березниковский филиал Пермского государственного технического университета, получив профессию инженера по специальности "Химическая технология неорганических веществ". С 1988 года трудился на разных должностях в компании "Сильвинит". У него остались двое детей.

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После заседания одного из комитетов заксобрания Прикамья умер депутат Александр Шалаев

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Теги: Александр Шалаев, заксобрание Прикамья, смерть



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