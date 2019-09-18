Безденежные россияне смогут не платить штрафы ГИБДД

Поправки в Бюджетный кодекс, которые рассмотрела правительственная комиссия, позволят списывать долги по штрафам ГИБДД россиянам, прошедшим процедуру банкротства.

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Сейчас проводится жесткий аудит имущественного состояния банкрота. Все, что может быть взыскано в счет погашения долгов, будет взыскано, но от уплаты оставшейся части долга человек будет освобожден, пишет "Российская газета". При этом с человека списывают кредиты и прочие долги, но не недоимки по налогам и штрафам - их придется оплатить.

Поправки в Бюджетный кодекс дадут возможность списать с банкрота долги по платежам в бюджет, например, налогам, административным штрафам.