СМИ: "Единая Россия" рискует не набрать простого большинства в Мосгордуме

45 избранных депутатов Мосгордумы приведены к присяге.

Как сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, нынешний состав столичного парламента обновился более чем на 60%. В выборах 8 сентября участвовали 225 кандидатов. 57 кандидатов, в том числе ряд представителей несистемной оппозиции, первоначально получили отказ в регистрации. Успешно обжаловать его удалось лишь Сергею Митрохину ("Яблоко"), который выиграл выборы в 43-м округе. Всего "Яблоко", с учетом поддержанной им Дарьи Бесединой, получило четыре места, еще три места у "Справедливой России" и 13 — у КПРФ.

Формально оппозиция втрое расширила свое присутствие в МГД. Сергей Митрохин и Максим Круглов ("Яблоко"), а также Евгений Ступин (КПРФ) подтвердили, что их фракции намерены добиваться отставки Горбунова.

В МГД шестого созыва 28 мандатами располагала "Единая Россия". Теперь же среди 25 депутатов, шедших на выборы в порядке самовыдвижения, но при поддержке властей, есть разногласия по поводу фракционной идентичности.

Так, об отказе войти во фракцию ЕР заявили Наталья Метлина и Роман Бабаян. Метлина сделала карьеру в журналистике, работала на федеральных каналах. "Ни в какие фракции, тем более партийные, я вступать не собираюсь,— сказала Метлина. — Не исключаю создание депутатских групп, в которые войдут и независимые депутаты, и партийцы, причем разные. Но пока до блокирования еще очень далеко".

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян также не планирует вступать в какую-либо партийную фракцию: "Странно было бы, если бы мы [самовыдвиженцы] вступали в какие-то фракции, если не являемся членами какой-либо партии". "Что касается депутатской группы, этот вариант возможен, но чтобы понимать, что к чему, необходимо как минимум с коллегами разговаривать",— сказал Бабаян.

Депутат Маргарита Русецкая сообщила, что ее членство в "Единой России" приостановлено из-за прошлой работы в Общественной палате РФ и Общественной палате Москвы. Она пока не определилась, входить ли во фракцию ЕР или в какое-либо депутатское объединение.

Депутат Елена Николаева призналась, что ей "было бы комфортно" работать в составе депутатского объединения "Моя Москва".

Тем временем, если к фракции "ЕР" откажутся присоединиться хотя бы трое одномандатников из поддержанных властями самовыдвиженцев, то партия не получит простого большинства в столичном парламенте. При этом для принятия важных решений фракция, скорее всего, найдет способ создать коалиции, пишет газета "Коммерсант".

Как сообщалось ранее, два кандидата от партии "Справедливая Россия", которые благодаря "умному голосованию" победили на выборах в Мосгордуму, потратили на избирательную кампанию соответственно 5000 и 0 руб., следует из финансовой документации на сайте Мосгоризбиркома.

Тем временем, все 20 победителей от КПРФ, "Справедливой России" и "Яблока" в сумме израсходовали почти в 9 раз меньше, чем их главные соперники: 39,2 млн против 341,5 млн руб.

Абсолютным рекордсменом стал эсер Магомет Яндиев, не потративший в округе № 45 ни копейки. На сайте горизбиркома данные о поступлении и расходовании средств его избирательного фонда по состоянию на 5 сентября отсутствуют, а первый финансовый отчет от 27 июня, который сдавался вместе с документами на регистрацию, был нулевым. Ставшая второй проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара потратила более 25 млн руб.

Другой неожиданный победитель – эсер Александр Соловьев, о котором долго ничего не могли сказать даже в его партии, – потратил в округе №3 5000 руб. После того как в регистрации отказали его тезке Александру Соловьеву, последний предложил поддержать своего двойника: "Что ж, Соловьев так Соловьев". Его же поддержало "умное голосование". Кандидат от власти Сабина Цветкова, жена лидера "Офицеров России" Антона Цветкова, израсходовала на проигранную эсеру кампанию 4,5 млн руб.

Третий победитель от эсеров Михаил Тимонов, который в отличие от двух вышеупомянутых коллег проводил весьма активную кампанию, потратил 382 тыс. 716 руб. Два других видных эсера, поддержанные московскими властями, израсходовали на порядок больше, но все равно проиграли. Так, Илья Свиридов, уступивший в округе № 44 коммунистке Елене Шуваловой (потратила 686 тыс. 393 руб.), собрал 45 млн и израсходовал 28 млн. А Александр Романович (округ № 37) потратил 6,4 млн против 2 млн у победителя Николая Губенко от КПРФ.

У четырех коммунистов – Екатерины Енгалычевой, Олега Шереметьева, Виктора Максимова и Сергея Савостьянова – в избирательный фонд поступила одна и та же сумма – 775 тыс. руб. При этом Савостьянов победил лидера московских единороссов Андрея Метельского, потратившего 12,3 млн руб., а Енгалычева – кандидата от власти Кирилла Никитина (20,7 млн). Через фонд партии кандидатам действительно перечисляли сумму в 775 тыс. руб., остальное они находили сами.

В "Яблоке" больше всех (11,6 млн руб.) израсходовал Евгений Бунимович, но его соперник Михаил Балыхин заплатил за поражение гораздо больше – почти 28 млн.

Партийные кандидаты не тратят деньги на сбор подписей, а эсеры Яндиев и Соловьев никакой агитации не вели, у них не было штаба, это были просто фамилии в бюллетене без каких-либо шансов на победу.

Для кандидата от власти выборы всегда дороже, так как надо работать с протестом, а в Москве он серьезно раскачан.