Кубок России по волейболу начался в Екатеринбурге

В Екатеринбурге стартовал Кубок России по волейболу.

Как сообщили Накануне.RU в волейбольном клубе "Уралочка-НТМК", в первом матче подмосковное "Заречье-Одинцово" было сильнее клуба "Тюмень-ТюмГУ" в трёх партиях (25:11, 25:18, 25:18). Во второй игре дня "Динамо-Метар" обыграло "Северянку" из Череповца (25:16, 25:20, 25:22).

18 сентября состоятся игры:

15:00 ТюмГУ – Динамо-Метар (Челябинск)

17:00 Уралочка-УрГЭУ – Северянка (Череповец)

19:00 Уралочка-НТМК – Заречье-Одинцово