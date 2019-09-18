В Сургуте стартовал отопительный сезон

17 сентября в соответствии с постановлением администрации Сургута ГРЭС-1 города перешла за зимний режим работы.

Как сообщили Накануне.RU в ПАО "ОГК-2", оборудование тепловой сети электростанции в настоящее время работает в режиме отпуска тепла для нужд горячего водоснабжения. Перед включением теплосети в работу проведена плановая ревизия оборудования.

Гидравлические испытания сетевых трубопроводов проведены успешно, говорят энергетики. "Оборудование и коллектив Сургутской ГРЭС-1 готовы обеспечить бесперебойное энергоснабжение потребителей в период низких температур", – сообщил главный инженер Сургутской ГРЭС-1 Анатолий Тетюков.