В Сбербанке понижен первоначальный взнос по ипотеке

Сбербанк с 17 сентября уменьшил размер минимального первоначального взноса по ипотечным ссудам.

Он снизился с 15 до 10%. Однако предложение действует только для клиентов, получающих зарплату на карты банка. Кроме того, акция временна и будет действовать до 20 января следующего года, сообщает "Интерфакс".

Как сообщалось ранее, до конца года Сбербанк снизит ставки по ипотечным кредитам.

Об этом сообщил глава организации Герман Греф. "Мы не так давно снизили ставки. Не могу сказать дату, но думаю, что до конца года вполне возможно, что еще будет небольшое снижение", - отметил глава Сбербанка, отвечая на вопрос о возможном понижении ставок по ипотеке после последнего снижения ключевой ставки Центробанком России, сообщает РИА "Новости".