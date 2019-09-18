Депутаты поддержали законопроект об электронных трудовых книжках

Госдума в первом чтении приняла проект закона о введении электронных трудовых книжек.

Документ внесли в июле. Предполагается, что электронная трудовая книжка придет на смену бумажным документам.

В случае принятия закон вступит в силу 1 января 2020 года и затронет, по оценке экспертов, порядка 60 млн граждан и около 8,4 млн хозяйствующих субъектов, сообщает РБК.

Как сообщалось, постепенное внедрение нового типа документа позволит работодателям "снизить издержки на приобретение, ведение и хранение бумажных трудовых книжек".

Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступил за сокращение перехода по внедрению электронных трудовых книжек с семи до трех лет. У работников останется право выбора - сохранять бумажную трудовую книжку или перейти на использование электронной.