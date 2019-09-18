Минфин объявил дату запуска новой системы накопительных пенсий

Министерство финансов России предполагает, что поправки в законодательство о негосударственном пенсионном обеспечении, которые позволят россиянам финансировать пенсию за счет личных взносов, вступят в силу с января 2021 года.

Как говорят в Минфине, необходимость принятия закона объясняется низким уровнем личного участия жителей страны в формировании пенсионного дохода. Как ожидается, что при новой системе россияне получат возможность финансировать накопительную пенсию за счет личного дохода, при этом власти страны окажут им стимулирующую поддержку.

Публичное обсуждение проекта закона продлится до 30 сентября, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, разработанная министерством финансов России система добровольных пенсионных накоплений не предполагает автоматического включения жителей страны в нее.

Об этом сообщил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов. Новая система должна прийти на смену так и не дошедшей до публичного обсуждения концепции индивидуального пенсионного капитала.

Ожидалось, что ИПК будет обязательным для всех работников, а в случае нежелания участвовать в этой системе требовалось бы написать соответствующее заявление. "Эта концепция [участия по автоподписке] сегодня не поддержана. И то, что предложил Минфин, это тот же самый закон, но исключительно основанный на добровольном участии в этой системе", - отметил министр.