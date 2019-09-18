СМИ: США привели свои войска в боевую готовность

Американские власти привели свои войска в боевую готовность.

Об этом сообщил вице-президент США Майк Пенс. По его словам, это связано с атаками на нефтяные заводы в Саудовской Аравии.

Глава Госдепартамента США Майк Помпео уже отправился в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить ситуацию с нападением. Тем временем, американский президент Дональд Трамп пока обдумывает дальнейший курс действий Вашингтона, передает Reuters.

Ночью 14 сентября беспилотники атаковали в Саудовской Аравии нефтяное месторождение Хураис и предприятие по первичной очистке нефти на месторождении рядом с городом Абкаик. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. После этого государственная нефтяная компания Saudi Aramco объявила о сокращении суточной добычи в два раза. Рынок отреагировал незамедлительно: фьючерсы Brent 16 сентября взлетели сразу на 19% - до $71 за баррель.

В мае беспилотники со взрывчаткой атаковали нефтепровод в Саудовской Аравии. Повреждения получили две насосные станции. На одной из них возник пожар, который вскоре удалось локализовать. Государственная нефтяная компания Aramco прекратила подачу нефти в трубопровод для оценки ущерба.