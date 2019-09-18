Путин готов обсуждать "ремонт" выборной системы

Российский президент Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым согласился обсудить изменения избирательного законодательства.

Зюганов считает, что стране нужен "ремонт выборной системы". Политик предложил главе государства собрать всех лидеров фракций и обсудить изменения избирательного законодательства. Как считает Зюганов, реформа поможет укрепить страну и политическую систему.

"Это живой организм, мы должны смотреть, как имеющиеся инструменты работают в реальной жизни и что можно по ходу дела поправить, чтобы усовершенствовать, сделать более эффективной, работающей на благо народа", — сказал Путин, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, единый день голосования, прошедший по всей стране 8 сентября, ознаменовался огромным количеством провокаций со стороны оппозиционных деятелей, пытавшихся всеми силами дискредитировать избирательный процесс в России. Эти выборы запомнятся массовыми попытками вбросов фейковых видеороликов о нарушениях на избирательных участках, фальшивыми "картами" нарушений и прочими попытками обмана общественности.

Выборы разного уровня состоялись в 85 регионах страны. В 16 субъектах прошли прямые выборы губернаторов, в 22 региональных центрах — в городские думы, еще в трех — глав муниципальных образований.