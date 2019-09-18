Кучерена прокомментировал иск против Сноудена

Иск американского Минюста против бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена, который проживает в России, вряд ли как-то помешает ему.

Такое мнение высказал адвокат, представляющий интересы американца в РФ, Анатолий Кучерена.

"Я ожидал, что после выхода книги Эдварда будут какие-то заявления со стороны госдепартамента США, Минюста США, вот это и последовало ... Я не думаю, что этот иск как-то помешает Эдварду Сноудену, который живёт на территории России, имеет вид на жительство", - сказал Кучерена, сообщает РИА "Новости".

"Это [исковое заявление] лишний раз подтверждает, что Вашингтон будет делать все возможное, чтобы укусить Эдварда, лишний раз очернить его", - отметил правозащитник.

Несколько дней назад Сноуден сообщил, что был готов был бы вернуться в США и предстать перед судом, если бы ему гарантировали объективность и беспристрастность присяжных, возможность объяснить свои мотивы. Сноуден не хочет возвращаться исключительно для того, чтобы получить пожизненный срок (или того хуже) и выглядеть в глазах общественности государственным изменником.

Сноуден также рассказал о своей жизни в России. Он не стал сотрудничать с российскими спецслужбами, хотя те предлагали. "Если бы я был в игре, то уехал бы в первый же день на лимузине, жил бы во дворце и вы видели бы, как они устраивают мне парады на Красной площади", — сказал Сноуден.