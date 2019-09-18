Суд отменил штраф Utair за продажу авиабилетов матери детей-инвалидов

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа отменил штраф перевозчику Utair за продажу матери двух детей-инвалидов из Хабаровска 13 билетов на рейс из Кургана в Москву.

"Признать постановление управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре о привлечении публичного акционерного общества "Ютэйр" к административной ответственности по части 1 статьи 14.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях незаконным и отменить", - говорится в решении суда, сообщает ТАСС.

Напомним, в феврале жительнице Хабаровска пришлось купить 13 билетов, так как её дети-инвалиды были после операции и не могли самостоятельно передвигаться. Один ребенок и вовсе должен был транспортироваться в самолете лежа. В кассе аэропорта пострадавшей сказали, что только один ребенок займет в самолете 9 мест.

После огласки в "ЮТэйр" заявили, что "российский детский фонд и другие социальные службы не связывались с авиакомпанией, чтобы обсудить условия для безопасной перевозки маломобильных детей". По словам сотрудников перевозчика, пассажирка должна была заранее оповестить о дате планируемого перелета, чтобы сотрудники успели установить в самолете необходимое спецоборудование.