В одном из детсадов Бурятии на ребенка упал шкаф

В Бурятии расследуется уголовное дело, фигуранткой которого стала завхоз детского сада.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, 10 сентября трехлетний ребенок находился в медицинском кабинете. Оставшись без присмотра, он из любопытства потянул на себя дверку деревянного шкафа, который не был закреплен. Из-за этого мебель упала на воспитанника дошкольного учреждения.

В результате малыш получил рвано-ушибленную рану верхней губы.

Отмечается, что завхоз, согласно должностной инструкции, должна, в том числе контролировать надлежащее закрепление мебели в детском саду.