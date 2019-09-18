10 Октября 2020
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Политика Москва
суд, зал судебных заседаний (2018) | Фото: Накануне.RU, Ирина Мишина

«Защитники» Устинова специально молчали до вынесения приговора, чтобы попытаться предать провокации максимальный резонанс

Авторитетный российский публицист Армен Гаспарян в беседе с корреспондентом iReactor прокомментировал так называемое дело Павла Устинова, осужденного за применение насилия к сотруднику правопорядка на незаконном митинге в Москве. Во время интервью эксперт отметил три слабых места в наивной теории о якобы невиновности российского актера.

Стоит отметить, что представители либеральной тусовки и антироссийские СМИ стали активно обсуждать арест провокатора Павла Устинова. Напомним, на несогласованной акции протеста 3 августа в Москве он выкрикивал антиправительственные лозунги, а во время задержания вывихнул плечо сотруднику Росгвардии. В связи с этим суд приговорил его к трем годам и шести месяцам тюремного заключения.

Примечательно, что именно после вынесения приговора либеральные издания и деятели искусства начали с упорством требовать освобождения актера, несмотря на то, что вина его была полностью доказана. По мнению Гаспаряна, до момента оглашения приговора судьба Устинова в принципе мало кого волновала. Эксперт задается логичными вопросами: почему те, кто сейчас активно спекулирует на этой теме, раньше молчали и по каким причинам в данном судебном процессе не принимали участие адвокаты, которых гарантировал скандальный блогер Алексей Навальный?

полиция, полицейские, митинг, протест(2019)|Фото: Фото: Накануне.RU

Кроме того, Гаспарян акцентировал внимание на видеозаписи, которую активно используют сторонники теории о якобы невиновности Павла Устинова. По его словам, скорее всего, запись может быть обрезана, и многое осталось за кадром.

Подытоживая свои слова, собеседник iReactor призвал оспаривать решение суда, строго соблюдая российское законодательство. Ранее по объединенному уголовному делу о массовых беспорядках в столице проходили 15 человек, пять из которых были признаны невиновными.

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«Защитники» Устинова специально молчали до вынесения приговора, чтобы попытаться предать провокации максимальный резонанс

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Теги: павел устинова, гаспарян, незаконный митинг, приговор, навальный



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