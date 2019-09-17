Ульяновский губернатор уволит свою советницу после ее селфи в "шоколадной" ванне

Глава Ульяновской области Сергей Морозов уволит своего советника Светлану Опенышеву после ее скандального селфи в ванне с "шоколадом", об этом пишет VSE42.RU.

Морозов отметил, что жить нужно скромнее, также не стоит выставлять свое финансовое состояние на всеобщее обозрения.

55-летняя Опенышева - бывший руководитель аппарата губернатора и правительства региона. Является советником губернатора и возглавляет областное учреждение "Правительство для граждан".

Женщина опубликовала на своей странице в инстаграм фотографию из отпуска в Азербайджане в "лечебной нефти".

"Много шоколада не бывает", - так была подписана фотография, которую позже чиновница удалила.