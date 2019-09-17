Истребители пяти стран Европы сопровождали российские Ту-160 над нейтральными водами Балтики

"На отдельных этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали истребители F-16 ВВС Бельгии, Дании и Польши, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 Gripen ВВС Швеции", - добавили в ведомстве.

Два ракетоносца провели в небе около 7 часов, сообщили Накануне.RU в Минобороны РФ.





