В башкирском городе 6-летний мальчик провел пять дней в закрытой квартире с умершей матерью

В Башкирии 6-летний мальчик несколько дней жил в запертой квартире с телом умершей матери, об этом сообщает ГТРК "Башкортостан".

Инцидент произошел в городе Янаул. Женщина перестала выходить на связь и не отвечала на звонки. Родственница, у которой были ключи от квартиры, приехала и увидела ужасную картину. Ребенок провел в квартире без еды около пяти дней.

От чего умерла мать мальчика - неизвестно, но следователи уже начали проверку инцидента.

Сейчас мальчик находится под присмотром врачей.